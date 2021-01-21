Экс-замгубернатора Ульяновской области арестован по делу о хищении

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Басманный районный суд Москвы арестовал руководителя коммерческого предприятия Ульяновской области Евгения Никифорова, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму 140 млн рублей.
Экс-замгубернатора Ульяновской области арестован по делу о хищении
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как пишет РИА Новости, согласно данным, размещённым на официальном сайте правительства Ульяновской области, Никифоров занимал должность заместителя губернатора, когда главой региона был Владимир Шаманов.

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