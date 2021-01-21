Экс-замгубернатора Ульяновской области арестован по делу о хищении

Басманный районный суд Москвы арестовал руководителя коммерческого предприятия Ульяновской области Евгения Никифорова, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму 140 млн рублей.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как пишет РИА Новости, согласно данным, размещённым на официальном сайте правительства Ульяновской области, Никифоров занимал должность заместителя губернатора, когда главой региона был Владимир Шаманов.