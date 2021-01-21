В Мордовии арестован подозреваемый в хищении экс-зампред правительства

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Бывший заместитель председателя правительства Мордовии, экс-министр экономики, торговли и предпринимательства республики Владимир Мазов арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в Ленинском районном суде Саранска.
В Мордовии арестован подозреваемый в хищении экс-зампред правительства
  • РИА Новости

«Экс-министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, обвиняемый в хищении бюджетных средств путём мошенничества, заключён под стражу сроком на один месяц десять суток», — приводит сообщение ТАСС.

Мазова задержали 19 января, в тот же день ему было предъявлено обвинение.

По данным следствия, Мазов в период с 2017 года по март 2019 года, действуя в составе организованной преступной группы, в интересах председателя правления ПАО КБ «МПСБ» и иных неустановленных лиц под видом реализации инвестпроекта путём обмана совершил хищение республиканских бюджетных денежных средств в размере 216 млн 941 тыс. рублей.

Ранее сообщалось об аресте экс-замгубернатора Ульяновской области Евгения Никифорова, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму 140 млн рублей.

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