Депутат Вишневский обратится к властям после увольнения учительницы из-за чтения Хармса

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский будет обращаться в городской комитет по образованию с требованием проверки по факту заявления педагога о своём увольнении под давлением администрации гимназии из-за чтения стихов репрессированных поэтов — Александра Введенского и Даниила Хармса.

«Поговорили с Серафимой. Завтра уйдёт запрос в комитет по образованию. Буду требовать проверки и принятия мер», — написал он в своём Facebook-аккаунте.

По словам депутата, произошла «дикая» история и он готов помочь.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге учительницу Серафиму Сапрыкину попросили уволиться из гимназии №168 после урока, на котором она зачитала учащимся стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.