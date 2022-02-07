Депутат Вишневский обратится к властям после увольнения учительницы из-за чтения Хармса
«Поговорили с Серафимой. Завтра уйдёт запрос в комитет по образованию. Буду требовать проверки и принятия мер», — написал он в своём Facebook-аккаунте.
По словам депутата, произошла «дикая» история и он готов помочь.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге учительницу Серафиму Сапрыкину попросили уволиться из гимназии №168 после урока, на котором она зачитала учащимся стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.