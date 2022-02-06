Черноморский флот провёл учения по обеспечению безопасного судоходства в Чёрном море

Короткая ссылка
Расположенные в Крыму подразделения Черноморского флота в ходе учений отработали действия по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море.

«На Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в акватории Чёрного моря», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.

В учениях участвовали расчёты радиотехнических постов и постов связи на крымском побережье.

Расчёты постов отработали установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями.

Ранее специалисты морской инженерной службы Черноморского флота провели учения на полигоне Ангарский в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить