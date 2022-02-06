Черноморский флот провёл учения по обеспечению безопасного судоходства в Чёрном море

Расположенные в Крыму подразделения Черноморского флота в ходе учений отработали действия по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море.

«На Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в акватории Чёрного моря», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота. В учениях участвовали расчёты радиотехнических постов и постов связи на крымском побережье. Расчёты постов отработали установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями. Ранее специалисты морской инженерной службы Черноморского флота провели учения на полигоне Ангарский в Крыму.