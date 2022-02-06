Черноморский флот провёл учения по обеспечению безопасного судоходства в Чёрном море
«На Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению безопасности судоходства и мероприятий боевой подготовки сил флота в акватории Чёрного моря», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.
В учениях участвовали расчёты радиотехнических постов и постов связи на крымском побережье.
Расчёты постов отработали установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями.
Ранее специалисты морской инженерной службы Черноморского флота провели учения на полигоне Ангарский в Крыму.