Инженеры ЧФ провели учения на полигоне в Крыму

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Специалисты морской инженерной службы Черноморского флота провели учения на полигоне Ангарский в Крыму. Они использовали новейшие специальные автомобили разминирования.
Инженеры ЧФ провели учения на полигоне в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Специальный автомобиль группы разминирования на базе пикапа УАЗ-2363 предназначен для выполнения задач оперативного разминирования местности и объектов инфраструктуры, перевозки взрывоопасных предметов 1-й степени опасности без взрывателей», — отметили в пресс-службе.

Инженеры выполнили проверку маршрутов выдвижения войск, инженерную разведку дорог, идентификацию взрывоопасных предметов.

Они также отработали транспортировку взрывоопасных предметов к месту ликвидации.

Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.

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