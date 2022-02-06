Захарова охарактеризовала DW как пропагандистскую машину НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Госдеп США поддерживает немецкую телекомпанию Deutsche Welle в связи с тем, что она является «пропагандистской машиной» НАТО.

«То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя — натовская пропагандистская машина в действии», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.

3 февраля в МИД России объявили о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE. После этого в Госдепе США осудили решение российских властей закрыть офис немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве. При этом на запрет вещания RT DE в Германии в Госдепе США никак не отреагировали.

В посольстве России в Вашингтоне назвали заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о закрытии офиса Deutsche Welle в Москве примером политики двойных стандартов.