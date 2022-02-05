Три человека погибли при пожаре в Челябинской области

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Три человека погибли и ещё один пострадал в результате возгорания в жилом доме в городе Озёрск Челябинской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что ночью поступило сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже многоквартирного жилого дома по улице Октябрьская.

«По прибытии происходило горение мебели и б/у вещей на площади 30 кв. м, сильное задымление в подъезде. На пожаре погибли три человека (взрослые, мужчины), пострадал один человек», — отметили в ведомстве.

Сотрудниками МЧС были спасены 20 человек, в том числе двое детей. 

Ранее стало известно, что при пожаре в частном доме в селе Калёново Иволгинского района Бурятии погибли три человека.

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