В результате пожара в частном доме в Бурятии погибли три человека
- РИА Новости
«На момент прибытия первого подразделения горели дом и веранда, произошло частичное обрушение кровли. В ходе тушения пожара огнеборцы внутри горящего помещения обнаружили погибших — двух мужчин и женщину», — говорится в сообщении.
Возгорание произошло на площади 40 кв. м.
В тушении пожара участвовали пять человек и две единицы техники.
Ранее пожарные ликвидировали возгорание в административном здании РЖД в Амурской области.