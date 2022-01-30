В результате пожара в частном доме в Бурятии погибли три человека

Короткая ссылка
При пожаре в частном доме в селе Калёново Иволгинского района Бурятии погибли три человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
В результате пожара в частном доме в Бурятии погибли три человека
  • РИА Новости

«На момент прибытия первого подразделения горели дом и веранда, произошло частичное обрушение кровли. В ходе тушения пожара огнеборцы внутри горящего помещения обнаружили погибших — двух мужчин и женщину», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло на площади 40 кв. м.

В тушении пожара участвовали пять человек и две единицы техники.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в административном здании РЖД в Амурской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить