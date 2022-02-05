Главу Минтуризма Ставрополья задержали по подозрению в превышении полномочий
- РИА Новости
«Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.
В 2021 году министерство заключило госконтракт на проведение фестиваля фейерверков. Предметом стали услуги, оказанные ведомству в 2020 году.
При формировании стоимости контракта в 2021 году коммерческие предложения сфальсифицировали, а общая сумма оказалась необоснованно завышена в 10 раз.
Ущерб бюджету Ставрополья составил более 25,1 млн рублей.
Ранее Советский районный суд признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве.
Суд приговорил его к двум годам колонии.