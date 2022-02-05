Главу Минтуризма Ставрополья задержали по подозрению в превышении полномочий

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На Ставрополье задержали министра туризма и оздоровительных курортов региона по подозрению в превышении должностных полномочий.
Главу Минтуризма Ставрополья задержали по подозрению в превышении полномочий
  • РИА Новости

«Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

В 2021 году министерство заключило госконтракт на проведение фестиваля фейерверков. Предметом стали услуги, оказанные ведомству в 2020 году.

При формировании стоимости контракта в 2021 году коммерческие предложения сфальсифицировали, а общая сумма оказалась необоснованно завышена в 10 раз.

Ущерб бюджету Ставрополья составил более 25,1 млн рублей.

Ранее Советский районный суд признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве.

Суд приговорил его к двум годам колонии.

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