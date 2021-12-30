Суд приговорил мэра Томска Кляйна к двум годам колонии

Советский районный суд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима мэра города Ивана Кляйна по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует судью ТАСС.

Ранее Советский районный суд признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве.

По версии следствия, с июня 2016 по май 2017 года в интересах ОАО «Томское пиво» он подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества.

Также он обвиняется и в ряде других поступков, связанных с землёй.