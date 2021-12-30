Суд признал мэра Томска Кляйна виновным в превышении полномочий

Советский районный суд признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве.

«Суд установил, что Кляйн, являясь главой органа местного самоуправления... дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности», — цитирует ТАСС судью.

В марте Советский районный суд частично удовлетворил ходатайство защиты мэра Томска Ивана Кляйна и изменил подсудимому меру пресечения на домашний арест.

По версии следствия, с июня 2016 по май 2017 года в интересах ОАО «Томское пиво» он подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества.

Также он обвиняется и в ряде других поступков, связанных с землёй.