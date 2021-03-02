Мэра Томска Кляйна перевели из СИЗО под домашний арест

Советский районный суд Томска, приступивший к рассмотрению уголовного дела мэра Томска Ивана Кляйна, находящегося в НИИ онкологии после операции, отпустил его под домашний арест.

«Изменили меру пресечения на домашний арест на шесть месяцев», — цитирует ТАСС адвоката Марину Вихлянцеву.

25 февраля Кляйну провели полостную операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике и перевели в реанимационное отделение.

Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, с июня 2016 года по май 2017-го в интересах ОАО «Томское пиво» он подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества.

Кроме того, чиновник дал подчинённым указание внести в геоинформационную систему «Геокад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО «Томское пиво». Сумма ущерба оценивается минимум в 11 млн рублей.

Также, по данным СК, с января 2015 года по апрель 2016-го мэр дал незаконное указание подчинённым обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов.