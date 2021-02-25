Врачи провели операцию арестованному мэру Томска Кляйну

Врачи провели операцию мэру Томска Ивану Кляйну, против которого возбуждено три уголовных дела.

«Да, это так, это верная информация», — подтвердила сайту vtomske.ru адвокат Кляйна Лариса Шейфер.

Позже второй адвокат мэра Марина Вихлянцева со слов врачей сообщила, что операция прошла успешно.

«25 февраля Ивану Григорьевичу была проведена полостная операция по удалению новообразования на почке и надпочечнике. Он переведён в реанимационное отделение. Благодарим врачей», — сказала Вихлянцева.

Ранее Кляйн был госпитализирован в НИИ онкологии.

В середине ноября 2020 года Кляйна арестовали по делу о превышении полномочий, ему было предъявлено обвинение.