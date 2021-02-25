Врачи провели операцию арестованному мэру Томска Кляйну

Короткая ссылка
Врачи провели операцию мэру Томска Ивану Кляйну, против которого возбуждено три уголовных дела.
Врачи провели операцию арестованному мэру Томска Кляйну
  • © СК РФ

«Да, это так, это верная информация», — подтвердила сайту vtomske.ru адвокат Кляйна Лариса Шейфер.

Позже второй адвокат мэра Марина Вихлянцева со слов врачей сообщила, что операция прошла успешно.

«25 февраля Ивану Григорьевичу была проведена полостная операция по удалению новообразования на почке и надпочечнике. Он переведён в реанимационное отделение. Благодарим врачей», — сказала Вихлянцева.

Ранее Кляйн был госпитализирован в НИИ онкологии.

В середине ноября 2020 года Кляйна арестовали по делу о превышении полномочий, ему было предъявлено обвинение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить