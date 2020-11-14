Мэр Томска Иван Кляйн арестован
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«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК России. Обвиняемый виновным себя не признал. По ходатайству следователя суд Томска избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
Как пишет ТАСС со ссылкой на Кировский районный суд Томска, Кляйн арестован до 13 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что Кляйн подозревается в махинациях со статусом земли подконтрольной ему пивоваренной компании.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что рассчитывает на профессиональную работу правоохранительных органов в отношении задержанного чиновника.