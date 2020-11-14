Мэр Томска Иван Кляйн арестован по делу о превышении полномочий, ему предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете. Подозреваемый вину не признал.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК России. Обвиняемый виновным себя не признал. По ходатайству следователя суд Томска избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Кировский районный суд Томска, Кляйн арестован до 13 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Кляйн подозревается в махинациях со статусом земли подконтрольной ему пивоваренной компании.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что рассчитывает на профессиональную работу правоохранительных органов в отношении задержанного чиновника.