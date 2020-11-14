Мэр Томска Иван Кляйн арестован

Короткая ссылка
Мэр Томска Иван Кляйн арестован по делу о превышении полномочий, ему предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете. Подозреваемый вину не признал.
Мэр Томска Иван Кляйн арестован
  • © СК РФ

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК России. Обвиняемый виновным себя не признал. По ходатайству следователя суд Томска избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Кировский районный суд Томска, Кляйн арестован до 13 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Кляйн подозревается в махинациях со статусом земли подконтрольной ему пивоваренной компании.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что рассчитывает на профессиональную работу правоохранительных органов в отношении задержанного чиновника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить