СК разъяснил, в чём подозревают мэра Томска

Мэр Томска Иван Кляйн подозревается в махинациях со статусом земли подконтрольной ему пивоваренной компании, сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.

В январе 2017 года Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генплан и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено.

В результате предприниматель не смог пользоваться земельным участком по планируемому назначению — строительству многоэтажных жилых домов.

Ранее стало известно о задержании мэра Томска. Как пишет Life.ru, Кляйн был задержан утром 13 ноября.