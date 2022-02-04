В Крыму прививку от коронавируса сделали 295 подростков

В Крыму вакцинацию от коронавируса прошли 295 подростков, заявил председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Об этом сообщает «Крым 24».

«На прошлой неделе в регион поступило 1200 доз препарата «Спутник М». Вакцина доступна во всех медицинских учреждениях, имеющих прикреплённое детское население», — сказал Гоцанюк.

По его словам, перед прививкой родители (или сами подростки, если им больше 15 лет) заполняют добровольное согласие и анкету, после чего ребёнка осматривает врач.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.