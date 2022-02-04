Захарова напомнила Германии о сербской лицензии на вещание RT DE

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что телеканал RT DE получил в Сербии лицензию и был вправе осуществлять вещание на территории Европы.

«Канал RT DE лицензирован в Сербии», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам Захаровой, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещание RT DE возможно на территории 33 европейских стран, включая Германию.

Она подчеркнула, что RT DE вещает на немецком языке, не это не означает, что его деятельность должна регулировать Германия.

«Правительство Германии считает, что обладает лицензией ещё и на немецкий язык? Не уверена, что Австрия и Швейцария в курсе такого поворота событий», — резюмировала дипломат.

Ранее Захарова назвала действия ФРГ в отношении RT DE «спайкой пропаганды и нарушения демократических принципов».

По её мнению, США, Германия, Франция и Великобритания объявили войну российскому телеканалу RT.

До этого МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.

В декабре председатель Совета Регулирующего органа электронных СМИ Сербии (REM) Оливера Зекич в интервью Sputnik заявила, что лицензия на вещание RT DE была выдана на абсолютно законных основаниях.