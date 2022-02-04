Профессор Степанов поделился мнением о будущем пандемии

Заместитель главврача ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами президента России по медицинской части профессор Андрей Степанов поделился мнением о будущем пандемии.

«Думаю, что мы будем жить с этим вирусом, как живём и со всеми остальными. Можно перечислять очень долго, поскольку список респираторных инфекций большой. Мы с ними сосуществуем, мы приспособились», — цитирует эксперта ОТР.

Как отметил Степанов, коронавирус мутирует и изменяется и появление «омикрона» показало, что эти процессы проходят по «биологическим, эволюционным законам».

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.