Профессор Степанов поделился мнением о будущем пандемии

Короткая ссылка
Заместитель главврача ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами президента России по медицинской части профессор Андрей Степанов поделился мнением о будущем пандемии.
Профессор Степанов поделился мнением о будущем пандемии
  • ©WLADIMIR BULGAR
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что мы будем жить с этим вирусом, как живём и со всеми остальными. Можно перечислять очень долго, поскольку список респираторных инфекций большой. Мы с ними сосуществуем, мы приспособились», — цитирует эксперта ОТР.

Как отметил Степанов, коронавирус мутирует и изменяется и появление «омикрона» показало, что эти процессы проходят по «биологическим, эволюционным законам».

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить