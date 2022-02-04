Роскомнадзор прокомментировал открытие представительства Apple в России

В пресс-службе Роскомнадзора прокомментировали открытие представительства американской корпорации Apple в России.

«Компания Apple... предоставила в ведомство необходимые документы о создании на территории России представительства», — сообщается на странице органа публичной власти в Facebook.

Уточняется, что компанией выполнены почти все обязанности по закону о «приземлении», кроме установки счётчика посещаемости.

Ранее сообщалось, что Apple открыла представительство, филиал или юридическое лицо в России.

В ноябре в Роскомнадзоре заявили, что 13 иностранных компаний, в числе которых Google, Twitter, Meta и Telegram, должны к 1 января открыть свои представительства в России.