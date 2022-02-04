Роскомнадзор прокомментировал открытие представительства Apple в России

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В пресс-службе Роскомнадзора прокомментировали открытие представительства американской корпорации Apple в России.
Роскомнадзор прокомментировал открытие представительства Apple в России
  • ©Silas Stein/picture alliance
  • Gettyimages.ru

«Компания Apple... предоставила в ведомство необходимые документы о создании на территории России представительства», — сообщается на странице органа публичной власти в Facebook.

Уточняется, что компанией выполнены почти все обязанности по закону о «приземлении», кроме установки счётчика посещаемости.

Ранее сообщалось, что Apple открыла представительство, филиал или юридическое лицо в России.

В ноябре в Роскомнадзоре заявили, что 13 иностранных компаний, в числе которых Google, Twitter, Meta и Telegram, должны к 1 января открыть свои представительства в России.

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