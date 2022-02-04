Вирусолог Альтштейн высказался о симптомах «омикрона»

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Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, высказался о симптомах «омикрона».
Вирусолог Альтштейн высказался о симптомах «омикрона»
  • ©Luis Alvarez
  • Gettyimages.ru

«Инфекционной болезни без лихорадки и интоксикации практически не бывает. Конечно, штамм «омикрон» даёт и температуру, и лихорадку, и интоксикацию. При тяжёлых случаях это будет особенно выражено», — заявил он в беседе с ФАН.

Вместе с тем, отметил он, лихорадка и интоксикация присущи большинству в такой группе заболеваний.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.

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