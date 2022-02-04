В суды Ростова-на-Дону поступили сообщения о «минировании»

Во все районные суды Ростова-на-Дону поступили сообщения о «минировании», заявили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

«В адрес районных судов Ростова-на-Дону поступили сообщения о «минировании», — передаёт РИА Новости заявление.

Уточняется, что письма поступили на электронную почту судов.

В настоящее время проведена эвакуация, соответствующие уведомления переданы экстренным службам и в правоохранительные органы.

Ранее в Мининформе Крыма сообщили о новой волне «минирований» административных зданий в городах региона, сотрудники ведомств эвакуированы.

До этого в отношении двух жителей Магнитогорска (Челябинская область), рассылавших ложные сообщения о минировании социальных объектов, возбудили уголовные дела.