Мининформ Крыма сообщил о новой волне «минирований» административных зданий

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В Мининформе Крыма сообщили о новой волне «минирований» административных зданий в городах региона, сотрудники ведомств эвакуированы.
Мининформ Крыма сообщил о новой волне «минирований» административных зданий
  • Legion-Media

«В Крыму новая волна «минирований». На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку зданий администраций.

Ранее в Крыму следствие возбудило уголовное дело по факту ложных сообщений о минировании в школах. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России.

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