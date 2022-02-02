Мининформ Крыма сообщил о новой волне «минирований» административных зданий

В Мининформе Крыма сообщили о новой волне «минирований» административных зданий в городах региона, сотрудники ведомств эвакуированы.

«В Крыму новая волна «минирований». На электронные почты администраций городов и районов Крыма пришли письма с угрозами взорвать здания», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку зданий администраций.

Ранее в Крыму следствие возбудило уголовное дело по факту ложных сообщений о минировании в школах. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России.