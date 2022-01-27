В Челябинской области возбудили дела по факту рассылки ложных сообщений о минировании
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.
«Двое магнитогорцев из хулиганских побуждений отправляли анонимные сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры», — пояснили в ведомстве.
Как уточняется, уголовные дела возбуждены по ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Ранее в Удмуртии суд вынес приговор в отношении 63-летней местной жительницы, которую признали виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.