В Челябинской области возбудили дела по факту рассылки ложных сообщений о минировании

В отношении двух жителей Магнитогорска (Челябинская область), рассылавших ложные сообщения о минировании социальных объектов, возбудили уголовные дела.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

«Двое магнитогорцев из хулиганских побуждений отправляли анонимные сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры», — пояснили в ведомстве.

Как уточняется, уголовные дела возбуждены по ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее в Удмуртии суд вынес приговор в отношении 63-летней местной жительницы, которую признали виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.