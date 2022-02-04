Эндокринолог Потешкин перечислил факторы риска развития диабета

Эндокринолог Юрий Потешкин рассказал, как понять, что у человека есть риск диабета, и какое обследование необходимо проводить каждые три года после 45 лет.

Чтобы понять, есть ли предрасположенность к диабету II типа, нужно выяснить, есть ли данное заболевание у кого-либо из родственников, рассказал специалист в беседе с сайтом «МИР 24».

По его словам, помимо наследственности главными факторами риска являются избыток веса и ожирение, повышение уровня липидов — гиперлипидемия, повышение холестерина, триглицеридов, повышение уровня артериального давления и возраст выше 45 лет.

Для диагностики заболевания специалист советует сдать на выбор глюкозу крови натощак или анализ на гликированный гемоглобин, который показывает средний уровень сахара в крови за последние три месяца.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о питании при диабете.