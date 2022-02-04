Эндокринолог Потешкин перечислил факторы риска развития диабета
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Чтобы понять, есть ли предрасположенность к диабету II типа, нужно выяснить, есть ли данное заболевание у кого-либо из родственников, рассказал специалист в беседе с сайтом «МИР 24».
По его словам, помимо наследственности главными факторами риска являются избыток веса и ожирение, повышение уровня липидов — гиперлипидемия, повышение холестерина, триглицеридов, повышение уровня артериального давления и возраст выше 45 лет.
Для диагностики заболевания специалист советует сдать на выбор глюкозу крови натощак или анализ на гликированный гемоглобин, который показывает средний уровень сахара в крови за последние три месяца.
Ранее диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о питании при диабете.