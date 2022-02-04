Генетик Исаев высказался о ситуации с пандемией

Генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев высказался о ситуации с пандемией.

В беседе с «Газетой.Ru» он выразил мнение, что на данный момент наблюдается высшая точка кривой заболеваемости за всю пандемию.

«По моим оценкам, пика госпитализаций стоит ожидать в конце этой недели, а потом заболеваемость постепенно пойдёт на спад», — заявил эксперт.

По его прогнозу, в будущем число заболевших однозначно будет ниже.

Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта профессор Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, как коронавирус проникает в организм.