Психолог Миллер дала советы по выходу из стрессовой ситуации

Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер дала советы по выходу из стрессовой ситуации.

«С собой всегда можно договориться, какая бы сложная ситуация ни была, главное — не впадать в панику», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, только сам человек может взять себя в руки и решить даже самую сложную проблему.

Как отметила Миллер, также можно попытаться абстрагироваться от ситуации.

«Есть различные упражнения, такие как концентрация на кончике носа и размеренное дыхание, которые позволяют упорядочить мысли путём своеобразной медитации. Также есть упражнение квадрат, когда вы на четыре счёта делаете вдох, на четыре счёта задерживаете дыхание, так же делаете вдох и опять делаете выдох», — посоветовала психолог.

Ранее психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» дал советы по выходу из состояния скуки и застоя — «дня сурка».