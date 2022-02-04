Психолог Миллер дала советы по выходу из стрессовой ситуации

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Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер дала советы по выходу из стрессовой ситуации.
Психолог Миллер дала советы по выходу из стрессовой ситуации
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«С собой всегда можно договориться, какая бы сложная ситуация ни была, главное — не впадать в панику», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, только сам человек может взять себя в руки и решить даже самую сложную проблему.

Как отметила Миллер, также можно попытаться абстрагироваться от ситуации.

«Есть различные упражнения, такие как концентрация на кончике носа и размеренное дыхание, которые позволяют упорядочить мысли путём своеобразной медитации. Также есть упражнение квадрат, когда вы на четыре счёта делаете вдох, на четыре счёта задерживаете дыхание, так же делаете вдох и опять делаете выдох», — посоветовала психолог.

Ранее психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» дал советы по выходу из состояния скуки и застоя — «дня сурка».

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