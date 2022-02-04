В актовом зале школы в Подмосковье обрушилась кровля

В Пушкинском городском округе Московской области обрушилась крыша актового зала школы, организована проверка.

«Прокуратура организовала проверку по факту обрушения крыши в школе, расположенной в пос. Ашукино городского округа Пушкинский», — говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры Московской области.

Как сообщает РИА Новости, на момент обрушения детей в зале не было.

Площадь обрушения составила примерно 700 кв. м.

Ранее прокуратура Уссурийска (Приморский край) начала проверку сообщения об обрушении стены в школе села Воздвиженка.