Прокуратура начала проверку после обрушения стены школы в Приморье

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Прокуратура Уссурийска (Приморский край) начала проверку сообщения об обрушении стены в школе села Воздвиженка.
Прокуратура начала проверку после обрушения стены школы в Приморье
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Всего в сельской школе обучаются 220 человек, все они временно переведены на дистанционное обучение из-за происшествия.

На месте работают специалисты, им предстоит выяснить причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане возбудили уголовное дело по факту обрушения кровли в сельской школе.

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