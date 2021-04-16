Прокуратура начала проверку после обрушения стены школы в Приморье

Прокуратура Уссурийска (Приморский край) начала проверку сообщения об обрушении стены в школе села Воздвиженка.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Всего в сельской школе обучаются 220 человек, все они временно переведены на дистанционное обучение из-за происшествия.

На месте работают специалисты, им предстоит выяснить причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане возбудили уголовное дело по факту обрушения кровли в сельской школе.