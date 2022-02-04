Суд приговорил к пожизненному сроку фигуранта дела о терактах в метро Москвы в 2010 году

Второй западный военный окружной суд приговорил Магомеда Нурова к пожизненному сроку по делу о терактах в московском метро в 2010 году.

«По совокупности преступлений назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — цитирует РИА Новости решение судьи.

Согласно версии следствия, Нуров выполнял роль связного и возил членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро.

В 2019 году член бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году, признал свою вину.

29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии Московского метрополитена произошло два взрыва. В результате погиб 41 человек, 88 были ранены.