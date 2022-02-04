В Удмуртии госпитализировали 188 человек с COVID-19 за сутки

В Удмуртии за минувшие сутки госпитализировали 188 человек с коронавирусом.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба.

За сутки зафиксировали 1596 новых случаев инфицирования, среди заболевших 442 ребёнка до 14 лет, 135 человек старше 65 лет.

Выздоровели за последние 24 часа 672 человека, десять человек скончались.

Пациенты с коронавирусом имеют возможность в любое время получать консультации в кол-центре Минздрава Удмуртии. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

В настоящий момент операторы принимают около 1300 телефонных обращений в сутки.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в столице госпитализировали 1646 пациентов с коронавирусной инфекцией.