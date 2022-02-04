Кардиолог Аскаров напомнил правила приёма жаропонижающих

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, как правильно принимать жаропонижающие препараты.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач отметил, что лечение жаропонижающими лишь помогает снять неприятные ощущения — слабость, озноб, мышечную дрожь или головную боль.

К числу препаратов, разрешённых к самостоятельному применению дома, относят парацетамол, аспирин и ибупрофен.

Все жаропонижающие принимают после еды, их разовая доза указана в инструкции. При этом максимальную суточную дозу превышать нельзя, подчеркнул Аскаров.

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