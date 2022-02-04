Сумма взысканий по искам МВД к участникам уличных протестов превысила в 2021 году 13 млн рублей

Как подсчитал RT, в 2021 году сумма взысканий по искам полиции к организаторам несанкционированных митингов составила не менее 13 млн рублей. Именно такую сумму в совокупности, согласно открытым источникам, запрашивают с учинителей январских беспорядков столичное и региональные отделения МВД. В судебных жалобах полицейские указывают расходы, которые потребовались на выплаты сотрудникам за сверхурочное несение службы, заправку спецтранспорта и прочие вынужденные траты.

Общую минимальную сумму удалось установить, проанализировав иски из ряда городов, где проходили ранее незаконные акции сторонников Алексея Навального.

Так, 23 декабря управление МВД по Санкт-Петербургу обратилось в суд с заявлением о взыскании 4 млн рублей с организатора январских митингов экс-главы штаба Навального* Ирины Фатьяновой, которая ранее уже была осуждена за организацию незаконных акций в Петербурге.

Кировский областной суд 20 января 2022 года удовлетворил иск, который был подан в октябре прошлого года от регионального МВД к Вадиму Ананьину, суд обязал оппозиционера выплатить 103 тыс. рублей в качестве компенсации за работу полиции.

Также к октябрю 2021 года в судах Новосибирска оказались два иска от местного МВД на общую сумму 6 млн рублей.

Аналогичный иск от МВД в Кемерове составил 1,5 млн рублей, отметилась также Башкирия (1,1 млн) и Уфа, где Уфимский суд удовлетворил иск полицейских о возмещении ущерба, причинённого во время акции в защиту Навального в 529 тыс. рублей.

Ранее RT писал, что по итогам несогласованных акций в Москве 23 и 31 января убытки понесли столичные предприниматели. Ущерб бизнеса в центре Москвы из-за протестов составил 90% от обычной дневной выручки.

* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.