ОНК: обвиняемые в убийстве девочки в Костроме пройдут в Москве психиатрическую экспертизу
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- РИА Новости
«Пока карантин, каждый из них сидит в одиночной камере в СИЗО «Бутырка», после карантина их поместят в психиатрическую больницу «Бутырки», а оттуда повезут в центр им. Сербского на экспертизу», — сказала она.
Согласно данным следствия, 4 января девочка вышла на прогулку, где её схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.
Позже силовики задержали двух подозреваемых 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребёнка. Тело было найдено в комнате общежития.