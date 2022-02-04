ОНК: обвиняемые в убийстве девочки в Костроме пройдут в Москве психиатрическую экспертизу

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Обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме привезли в Москву для прохождения комплексной психолого-психиатрической экспертизы, заявила РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва.
ОНК: обвиняемые в убийстве девочки в Костроме пройдут в Москве психиатрическую экспертизу
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Пока карантин, каждый из них сидит в одиночной камере в СИЗО «Бутырка», после карантина их поместят в психиатрическую больницу «Бутырки», а оттуда повезут в центр им. Сербского на экспертизу», — сказала она.

Согласно данным следствия, 4 января девочка вышла на прогулку, где её схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

Позже силовики задержали двух подозреваемых 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребёнка. Тело было найдено в комнате общежития.

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