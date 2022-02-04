В Минздраве Тульской области рассказали о строящемся онкоцентре

Строительство нового онкоцентра в Туле планируют завершить в 2023 году. В медучреждении будут работать порядка 200 врачей разных специальностей, уточнили в областном Минздраве.

Как сообщает Тульская служба новостей, в новом онкоцентре будут работать онкологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи УЗИ, рентгенологи, радиологи, врачи клинической лабораторной диагностики и другие.

В состав медучреждения войдут диагностический центр с поликлиникой на 400 посещений в смену, а также стационар на 340 коек.

4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в беседе с kp.ru рассказал, как и когда пациентам с онкологическим диагнозом вакцинироваться от коронавируса.