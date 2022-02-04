На Камчатке начали вакцинацию подростков от COVID-19
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«На Камчатке началась вакцинация подростков против коронавируса. На сегодня поступило более 60 заявок на вакцинацию. Вакцинация детского населения проводится по предварительной записи», — говорится в сообщении ведомства.
Прививку детям ставят с согласия родителей или законных представителей. Перед вакцинацией каждый пациент в обязательном порядке проходит медосмотр.
На прошлой неделе на Камчатку доставили первую партию вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».
Всего было отправлено 480 комплектов.