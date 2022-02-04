На Камчатке начали вакцинацию подростков от COVID-19

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В Камчатском крае стартовала кампания по вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М», сообщили в Минздраве региона.
На Камчатке начали вакцинацию подростков от COVID-19
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«На Камчатке началась вакцинация подростков против коронавируса. На сегодня поступило более 60 заявок на вакцинацию. Вакцинация детского населения проводится по предварительной записи», — говорится в сообщении ведомства.

Прививку детям ставят с согласия родителей или законных представителей. Перед вакцинацией каждый пациент в обязательном порядке проходит медосмотр.

На прошлой неделе на Камчатку доставили первую партию вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».

Всего было отправлено 480 комплектов.

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