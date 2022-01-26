На Камчатку доставили первую партию вакцины от коронавируса для подростков
«На Камчатку поступила вакцина от новой коронавирусной инфекции «Спутник-М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет», — говорится в сообщении.
Всего было доставлено 480 комплектов вакцины.
Ранее стало известно, что первая партия вакцины «Спутник М» для подростков поступила в Саратовскую область.
В Московской области началась вакцинация подростков вакциной «Спутник М».
Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.