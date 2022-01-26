На Камчатку доставили первую партию вакцины от коронавируса для подростков

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступила на Камчатку. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

«На Камчатку поступила вакцина от новой коронавирусной инфекции «Спутник-М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет», — говорится в сообщении.

Всего было доставлено 480 комплектов вакцины.

Ранее стало известно, что первая партия вакцины «Спутник М» для подростков поступила в Саратовскую область.

В Московской области началась вакцинация подростков вакциной «Спутник М».

Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.