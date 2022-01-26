На Камчатку доставили первую партию вакцины от коронавируса для подростков

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Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступила на Камчатку. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

«На Камчатку поступила вакцина от новой коронавирусной инфекции «Спутник-М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет», — говорится в сообщении.

Всего было доставлено 480 комплектов вакцины.

Ранее стало известно, что первая партия вакцины «Спутник М» для подростков поступила в Саратовскую область.

В Московской области началась вакцинация подростков вакциной «Спутник М».

Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.

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