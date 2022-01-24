В Подмосковье началась вакцинация подростков от COVID-19

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В Московской области началась вакцинация детей от коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
В Подмосковье началась вакцинация подростков от COVID-19
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«В Московской области стартовала вакцинация детей от новой коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС сообщение.

Вакцинация проводится препаратом «Спутник М».

Уточняется, что прививку могут сделать дети от 12 до 17 лет.

Вакцина для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована Минздравом 24 ноября 2021 года. 

24 декабря первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» были выпущены в гражданский оборот.

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