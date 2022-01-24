В Иркутскую область поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник М»

Короткая ссылка
Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» поступила в Иркутскую область.
В Иркутскую область поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник М»
  • Gettyimages.ru
  • © Courtney Hale

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Первая партия в количестве 1680 доз вакцины от коронавирусной инфекции для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М» поступила в Приангарье», — отмечается в сообщении.

Вакцинацию подростков будут проводить в поликлиниках. В дальнейшем её проведение планируется в школах и пунктах вакцинации.

Вакцина для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована Минздравом 24 ноября. 

24 декабря первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» были выпущены в гражданский оборот.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить