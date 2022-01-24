В Иркутскую область поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник М»

Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» поступила в Иркутскую область.

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Первая партия в количестве 1680 доз вакцины от коронавирусной инфекции для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М» поступила в Приангарье», — отмечается в сообщении.

Вакцинацию подростков будут проводить в поликлиниках. В дальнейшем её проведение планируется в школах и пунктах вакцинации.

Вакцина для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована Минздравом 24 ноября.

24 декабря первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» были выпущены в гражданский оборот.