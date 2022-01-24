Первая партия вакцины «Спутник М» для подростков поступила в Саратовскую область

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Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступила в регион.
Первая партия вакцины «Спутник М» для подростков поступила в Саратовскую область
  • Gettyimages.ru

Видео с соответствующим заявлением Грайфера было опубликовано в Telegram-канале регионального оперштаба.

«В выходные на территорию Саратовской области поступило 1920 доз вакцины «Спутник М», это вакцина для вакцинации несовершеннолетних от 12 до 17 лет включительно. На этой неделе начнётся вакцинация детей. Напоминаем, что вся вакцинация у нас добровольная», — сказал он.

Грайфер подчеркнул, что вакцинация подростков в возрасте 12—14 лет осуществляется только при согласии родителей, при согласии самого ребёнка, если ему от 15 до 17 лет.

Ранее сообщалось, что в Московской области началась вакцинация детей от коронавируса вакциной «Спутник М».

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