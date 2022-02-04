РИА Новости: у москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест на COVID после выздоровления

У москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест на коронавирус после выздоровления, заявили в нескольких поликлиниках столицы и в колл-центре по COVID-19.

Медики одного из медучреждений в комментарии РИА Новости сообщили, что после карантина нет необходимости сдавать повторный ПЦР-тест. Врачи из другой поликлиники пояснили, что повторные тесты «сейчас никто не сдаёт», а карантин закрывается автоматически.

По словам одного из операторов горячей линии Москвы по коронавирусу, с 24 января повторная процедура всё же не проводится.

В департаменте здравоохранения и оперштабе по борьбе с COVID-19 по Москве пока не ответили на запрос журналистов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московские поликлиники усиливают работу в связи с появлением омикрон-штамма.

Пациентов с симптомами ОРВИ без записи будут принимать дежурные врачи.