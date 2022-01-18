В Москве пациентов с симптомами ОРВИ без записи примут дежурные врачи поликлиник

В Москве поликлиники перешли на усиленный режим работы в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон». Пациентов с симптомами ОРВИ без записи примут дежурные врачи.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на фоне распространения «омикрона» в столице и растущего числа вызовов врачей на дом время ожидания ответа на горячей линии 122 может быть увеличено.

«Жители столицы с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обратиться за медицинской помощью в поликлинику без записи и без предварительного звонка на линию 122. Их примут дежурные врачи, количество которых значительно увеличили», — отмечается в сообщении.

В поликлиниках расширили спектр диагностических возможностей дежурных специалистов.

«Кроме осмотра и консультации, а также экспресс- и ПЦР-тестов, у пациентов могут взять анализ крови, провести ЭКГ или другие необходимые дополнительные обследования», — заявили в мэрии.

При этом поток пациентов с симптомами ОРВИ отделён от пациентов, которые пришли в медучреждения по другим причинам.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московские поликлиники усиливают работу в связи с появлением омикрон-штамма.