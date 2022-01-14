Ракова заявила, что в Москве ожидается значительный рост числа заболевших из-за «омикрона»

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что московские поликлиники усиливают работу в связи с появлением омикрон-штамма.

«Мы ожидаем значительного увеличения числа заболевших в связи с приходом в Москву штамма «омикрон»», — цитирует ТАСС Ракову.

По её словам, в частности, значительно расширен штат дежурных врачей для приёма в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».