В Госдуме России запретили доступ в здание для журналистов Deutsche Welle

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В Госдуме России приняли решение о запрете допуска в здание парламента журналистов телерадиокомпании Deutsche Welle. Им также откажут в аккредитации на мероприятия Государственной думы.
В Госдуме России запретили доступ в здание для журналистов Deutsche Welle
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  • © Achille Abboud

«По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную думу журналистов германской телерадиокомпании Deutsche Welle. Им также будет отказано в аккредитации на мероприятия Государственной думы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Госдумы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддерживают введённые Россией меры в отношении Deutsche Welle и считают, что они могли бы быть ещё более жёсткими.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание данной телерадиокомпании.

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