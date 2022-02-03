В Госдуме России запретили доступ в здание для журналистов Deutsche Welle

В Госдуме России приняли решение о запрете допуска в здание парламента журналистов телерадиокомпании Deutsche Welle. Им также откажут в аккредитации на мероприятия Государственной думы.

«По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную думу журналистов германской телерадиокомпании Deutsche Welle. Им также будет отказано в аккредитации на мероприятия Государственной думы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Госдумы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддерживают введённые Россией меры в отношении Deutsche Welle и считают, что они могли бы быть ещё более жёсткими.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание данной телерадиокомпании.