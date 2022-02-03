Володин: меры России в отношении Deutsche Welle могли быть ещё жёстче

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддерживают введённые Россией меры в отношении Deutsche Welle и считают, что они могли бы быть ещё более жёсткими.

«Меры, принятые нашим Министерством иностранных дел, полностью поддерживаются депутатами. Более того, считаем, что они могли бы быть ещё более жёсткими. Недружественные действия против нашей страны без внимания не оставим», — написал Володин в Telegram.

Он назвал странным возмущение общественности Германии относительно мер России против Deutsche Welle.

«Разве это не то же самое, что вы делаете против RT DE?» — спросил Володин.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращено спутниковое и иное вещание данной телерадиокомпании.

В полученном 2 февраля компанией RT DE Productions в Берлине документе говорится, что за вещание ответственна именно эта компания. Это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме немецкого медиарегулятора MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.