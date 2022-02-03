В Нижегородской области выросло число жителей, занимающихся спортом

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Число жителей Нижегородской области, занимающихся спортом, выросло на 22,6% за пять лет, составив в 2020 году почти 1,35 млн.
В Нижегородской области выросло число жителей, занимающихся спортом
  • ©Mike Harrington
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на заместителя руководителя Нижегородстата Ларису Богаткову.

На конец 2020 года в регионе насчитывалось 6,3 тыс. спортивных сооружений, в том числе 1,9 тыс. спортзалов и 223 плавательных бассейна. Если сравнивать с 2016 годом, то количество спортсооружений выросло на 5,5%.

Также в области на 2020 год было 749 парковых и дворовых зон для воркаута.

Ранее в компании — производителе спортивного оборудования Hasttings рассказали о влиянии пандемии на занятия спортом в России.

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