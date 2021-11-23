Эксперты рассказали о влиянии пандемии на занятия спортом в России

В компании — производителе спортивного оборудования Hasttings рассказали о влиянии пандемии на занятия спортом в России.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Из результатов опроса следует, что 48,7% респондентов отказались от привычных занятий спортом во время пандемии.

Как утверждают 21,8% участников исследования, теперь они тренируются дома. На уличные спортплощадки вместо спортзала ходят 9,9% опрошенных.

Ещё 4,8% респондентов купили тренажёры для занятий дома, а 6,6% смотрят передачи о спорте и не занимаются.

По словам 8,2% участников опроса, они вакцинировались, чтобы посещать фитнес-клубы.

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