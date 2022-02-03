Эксперты сервиса «Авито Работа» заявили о росте спроса на фармацевтов в Москве

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Эксперты сервиса «Авито Работа» заявили о росте спроса на фармацевтов в Москве на 156% за последний год. Количество вакансий санитаров выросло на 120%.
Эксперты сервиса «Авито Работа» заявили о росте спроса на фармацевтов в Москве
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«В целом медианная зарплата медиков в Москве за 2021 год составила 30 тыс. рублей. Фармацевтам работодатели в среднем готовы предложить 42 тыс. рублей, медсёстрам — 30 тыс. рублей», — рассказали в сервисе.

Также стало известно, что число вакансий на удалёнке в Калининградской области увеличилось в три раза, а количество резюме с выбором дистанционного формата работы — на 177%, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на отчёт сервиса hh.ru.

С начала января работодатели региона разместили около 450 новых вакансий на удалёнке.

Ранее руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова рассказала о ситуации на рынке труда.

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