Представитель hh.ru Игнатова рассказала о ситуации на рынке труда

Руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова рассказала о ситуации на рынке труда.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что в целом наблюдается повышенный спрос на работников. Общее число открытых вакансий в январе 2022 года в два раза превышает показатели января 2021-го и в полтора раза — декабря 2021-го.

Больше всего вакансий представлено в таких категориях, как продажи (327,8 тыс.), «начало карьеры, студенты» (138,3 тыс.), рабочий персонал (122,9 тыс.), ИТ (120,2 тыс.), транспорт, логистика (115,6 тыс.), строительство, недвижимость (113,3 тыс.).

Как отметила Игнатова, число соискателей не успевает за повышенным спросом со стороны работодателей, которые довольно быстро сориентировались в новой реальности, изменили бизнес-модели.

«Всё это потребовало новых, дополнительных сотрудников. Но их просто не оказалось на рынке, чтобы даже отчасти удовлетворить такой спрос», — сказала эксперт.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.