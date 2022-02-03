Вирусолог Альтштейн прокомментировал старт кампании по вакцинации подростков от COVID-19

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Профессор вирусологии Института им. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал старт кампании по вакцинации подростков от коронавируса
Вирусолог Альтштейн прокомментировал старт кампании по вакцинации подростков от COVID-19
  • РИА Новости

«Большинство переносят вакцинацию очень легко, даже без всяких симптомов», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, после первой прививки развитие иммунитета происходит через две-три недели, после второй — ещё через пару недель.

«Ещё точно не изучено, сколько держится иммунитет от прививки у подростков. Но если ориентироваться на взрослых, то это примерно полгода», — добавил Альтштейн.

Ранее ОТР сообщало, что в Якутии началась вакцинация подростков от COVID-19.

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