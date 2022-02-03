Американец Марк Фогель пожаловался ОНК на невозможность связаться из СИЗО с семьёй

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RT
Содержащийся в московском СИЗО №5 гражданин США Марк Фогель заявил, что лишён возможности переписываться со своей семьёй, телефонные звонки ему также не разрешены. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
Американец Марк Фогель пожаловался ОНК на невозможность связаться из СИЗО с семьёй
  • РИА Новости

«Фогель рассказал, что его жена, сын и 92-летняя мать не могут поддерживать с ним связь, поскольку переписку и телефонные звонки в СИЗО можно осуществлять только на русском языке, а он сам и члены его семьи русским языком не владеют», — сказал член комиссии, посетивший изолятор. 

По его словам, сам Фогель говорит, что был учителем истории, в Россию прибыл работать в школе.

«Он утверждает, что арестован за то, что при нём обнаружили 15 г марихуаны, которую ему якобы выписал врач в США в качестве лекарства», — добавил собеседник RT. 

Ранее следователи МВД России возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере в отношении бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля. 

В посольстве США в России заявили, что следят за ситуацией с задержанием американца Марка Фогеля.

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